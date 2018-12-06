Шестиклассник из Тульской области принял участие в большом форуме добровольцев в Москве

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-06T14:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

12-летний волонтер Миша Авдеев из поселка Теплое Тульской области, шестиклассник из теплинской школы №1, побывал в составе тульской делегации в Москве на большом форуме добровольцев.

В столице собрались ребята, работающие в разных направлениях: помощь детям, уход за стариками, помощь в проведении мероприятий. Форум собрал тысячи участников со всей страны. На участие в конкурсе среди добровольцев поступило почти 16 тысяч заявок. Победителей выбрали в разных номинациях.

Миша одержал победу в номинации «Помощь детям» (в категории до 14 лет).

Он реализует проект «Ответь Добру» вместе с ребятами из объединения «Возрождение».

Цель их проекта – снижение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для этого юные туляки вовлекают их в культурную, творческую и общественно-полезную деятельность.

Лауреаты получат от ста тысяч рублей до миллиона на развитие своих нужных и очень важных проектов.