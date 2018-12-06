2018-12-06T14:01:33+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники выманили 100 тысяч у туляков

Полицейские установили личности и местонахождение каждого из подозреваемых
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция в Туле пресекла деятельность телефонных мошенников. Их жертвами стали трое туляков. Не исключено, что в дальнейшем будут установлены и другие случаи мошенничеств.

30-летний ранее судимый за различные имущественные преступления, звонил на телефонные номера туляков, выбирая их случайным образом. При этом сам он находился за пределами Тульской области.

Злоумышленник представлялся родственником жертвы и сообщал, что срочно необходима крупная денежная сумма для решения внезапно возникшей проблемы. При согласии передать необходимую сумму, в мошенническую схему включался его напарник.

Проживающий в Туле 18-летний таксист приезжал по указанному адресу и забирал деньги у жертвы. Наживу преступники делили пополам.

Полицейские установили личности и местонахождение каждого из подозреваемых. По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный потерпевшим составил около 100 тысяч рублей. В полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольском сквере появилась новая иллюминация
Шестиклассник из Тульской области принял участие в большом форуме добровольцев в Москве
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
7, 8 и 9 декабря в центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями
Индустриальную елку из металла создадут на глазах туляков
В новогоднюю ночь на главной площади Тулы покажут трехмерную сказку
В Туле появится молодежный медиацентр
С Казанской набережной вывозят снег
На площади Московского вокзала открылась новая экспозиция, посвящённая визиту Л.И. Брежнева в Тулу
В Туле устанавливают ледяные скульптуры
Чтобы скрыть факт ДТП, житель Богородицка сообщил полицейским, что его машину украли
В тульском «Метро» нашли просроченную почти на два месяца мясную продукцию
В Новомосковске задержали местного жителя с пакетом наркотиков
В Богородицке сбили 10-летнего ребенка
В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП
В Туле в утреннем ДТП пострадала беременная женщина
В селе Обидимо завершается строительство водопровода