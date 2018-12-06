Телефонные мошенники выманили 100 тысяч у туляков

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-06T14:01:33+03:00

Полицейские установили личности и местонахождение каждого из подозреваемых

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Полиция в Туле пресекла деятельность телефонных мошенников. Их жертвами стали трое туляков. Не исключено, что в дальнейшем будут установлены и другие случаи мошенничеств.

30-летний ранее судимый за различные имущественные преступления, звонил на телефонные номера туляков, выбирая их случайным образом. При этом сам он находился за пределами Тульской области.

Злоумышленник представлялся родственником жертвы и сообщал, что срочно необходима крупная денежная сумма для решения внезапно возникшей проблемы. При согласии передать необходимую сумму, в мошенническую схему включался его напарник.

Проживающий в Туле 18-летний таксист приезжал по указанному адресу и забирал деньги у жертвы. Наживу преступники делили пополам.

Полицейские установили личности и местонахождение каждого из подозреваемых. По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный потерпевшим составил около 100 тысяч рублей. В полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».