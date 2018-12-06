2018-12-06T13:20:55+03:00
Происшествия

Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов

Она осуждена за совершение фиктивной постановки на учет шести иностранных граждан
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал виновную 35-летнюю жительницу Тулы. Она осуждена за совершение фиктивной постановки на учет шести иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в России.

За вознаграждение она прописала по месту своего жительства 3 граждан Узбекистана, 2 граждан Таджикистана, а также 1 гражданина Азербайджана. При этом она не собиралась намерения предоставить жилье для пребывания иностранных граждан.

Суд назначил ей штраф в размере 100 000 рублей.

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