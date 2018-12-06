2018-12-06T12:59:31+03:00
Дом. Семья

7, 8 и 9 декабря в центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями

Туляков и гостей города будут ждать выступление танцевального коллектива, варган, мастер класс по северным танцам, горловое пение, белый шаман, северный флешмоб.
Анна ЖУКОВА
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Туляки и гости города смогут увидеть шоу на Казанской набережной в день открытия проекта «Тула – Новогодняя столица».

Все желающие смогут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, а также посетить многочисленные интерактивные площадки.

Для зрителей запланирована экскурсия в ярангу - традиционное жилище северных оленеводов, которое расположится неподалеку от башни Водяных ворот Тульского кремля, здесь же будет работать игровая северная зона.

Все желающие смогут поучаствовать в интерактивных аттракционах «Поймай оленя», «Загарпунь кита», проверить себя на меткость в бросках валенками, а также продемонстрировать свои умения в чукотской рыбалке.

В течение всей программы будут проходить мастер-классы по изготовлению национальных северных талисманов и фотосессия с ростовыми куклами «Белые медведи».

«Северное шоу» будет проходить на Казанской набережной Тулы 7, 8 и 9 декабря. Начало мероприятия в 13:00.

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