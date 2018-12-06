2018-12-06T12:53:56+03:00
Дом. Семья

Индустриальную елку из металла создадут на глазах туляков

Анна ЖУКОВА
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Сварщица и художница Александра Ивлева представит тулякам и гостям нашего города необычную елку. Новогоднее дерево будет создано в традициях индустриального искусства. Сваренные из металла праздничные атрибуты не будет грубыми — тонкая работа превратит суровый материал в настоящее новогоднее украшение.

15 декабря с 12:00 во дворе кластера «Октава» сварщица и ее помощники на глазах туляков будут создавать елку, а на следующий день, 16 декабря, ее украсят сварными игрушками!

Вечером этого же дня состоится торжественное открытие арт-объекта.

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