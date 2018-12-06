2018-12-06T12:53:56+03:00
Дом. Семья

Индустриальную елку из металла создадут на глазах туляков

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сварщица и художница Александра Ивлева представит тулякам и гостям нашего города необычную елку. Новогоднее дерево будет создано в традициях индустриального искусства. Сваренные из металла праздничные атрибуты не будет грубыми — тонкая работа превратит суровый материал в настоящее новогоднее украшение.

15 декабря с 12:00 во дворе кластера «Октава» сварщица и ее помощники на глазах туляков будут создавать елку, а на следующий день, 16 декабря, ее украсят сварными игрушками!

Вечером этого же дня состоится торжественное открытие арт-объекта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольском сквере появилась новая иллюминация
Шестиклассник из Тульской области принял участие в большом форуме добровольцев в Москве
Телефонные мошенники выманили 100 тысяч у туляков
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
7, 8 и 9 декабря в центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями
В новогоднюю ночь на главной площади Тулы покажут трехмерную сказку
В Туле появится молодежный медиацентр
С Казанской набережной вывозят снег
На площади Московского вокзала открылась новая экспозиция, посвящённая визиту Л.И. Брежнева в Тулу
В Туле устанавливают ледяные скульптуры
Чтобы скрыть факт ДТП, житель Богородицка сообщил полицейским, что его машину украли
В тульском «Метро» нашли просроченную почти на два месяца мясную продукцию
В Новомосковске задержали местного жителя с пакетом наркотиков
В Богородицке сбили 10-летнего ребенка
В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП
В Туле в утреннем ДТП пострадала беременная женщина
В селе Обидимо завершается строительство водопровода