В Туле появится молодежный медиацентр

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-06T12:08:37+03:00

Об этом рассказал начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы Илья Тихомиров 5 декабря в ходе пресс-конференции.

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Новая стратегия развития молодежной политики построена на основе исследований, проведённых среди молодёжи. Согласно опросам, молодые люди желают, чтобы в городе проводилось больше мероприятий, особенно познавательной направленности, имелся единый информационный портал о молодёжных мероприятиях и направлениях. Также были обозначены критерии идеального молодёжного центра: удобное месторасположение, активные сотрудники центра, бесплатный Wi-Fi, модная, красивая обстановка и т.д.

Были определены основные направления развития сферы: неформальное образование, молодежные медиа, гражданско-патриотическое воспитание, молодежный туризм, молодежное самоуправление, вожатское мастерство, поддержка и развитие талантливой и одаренной молодежи, пропаганда ЗОЖ, добровольчество, межкультурные отношения, профориентация и содействие в трудоустройстве.

Для развития этих направлений будут открыты соответствующие площадки. Так, будет создан центр неформального образования, который будет включать тренинговые локации, центры правового и психологического консультирования. В настоящее время тренинговая локация уже функционирует по адресу: ул. Галкина, 31а.

Для молодежных медиа планируется создать в следующем году на базе МЦ «Радуга» медиацентр, где специалисты будут заниматься информационным освещением. Для этого планируется оборудовать телестудию, фотостудию, студию звукозаписи и типографию. Также ко Дню молодежи заработает информационный портал.

Для развития направлений по патриотическому воспитанию и туризму будет модернизирован молодежный центр «Юнга».

Выведено в отдельное направление вожатское мастерство, кроме этого, в Туле планируется создать вожатские школы.

- Большое внимание в стратегии уделено поддержке талантливой и творчески-одаренной молодежи. Для этого направления мы планируем перепрофилировать молодежный центр «Родина», — рассказал Илья Тихомиров. - Здесь будут располагаться интеллектуальный клуб, клуб косплеинга, школа субкультур.

Для профориентации и содействия в трудоустройстве будет открыт центр с городской биржой труда. Есть задумка организовать в городе информационный зал по профориентации, где молодым тулякам помогут в базовых вещах, в частности, грамотном составлении резюме.

Также Илья Тихомиров сказал, что одним из приоритетов стратегии молодежной политики является поддержка добровольчества.

Тульские волонтеры прекрасно себя проявили в 2018 году. Они активно помогали проведению мероприятий не только в городе, но и, например, участвовали в организации и помощи гостям чемпионата мира по футболу.

Как отметил Тихомиров, волонтерами для участия в крупных мероприятиях нужна поддержка и обучение.