На площади Московского вокзала открылась новая экспозиция, посвящённая визиту Л.И. Брежнева в Тулу

6 Дек. 11:36 2018-12-06T11:36:49+03:00

День 7 декабря 1976 года, когда Туле было присвоено почётное звание «Город-герой», стал поистине народным праздником для всех туляков, проявивших беспримерный воинский и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.

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Новая экспозиция военно-мемориального комплекса «Бронепоезд «Тульский рабочий» посвящена визиту Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева в Тулу в январе 1977 г. для вручения городу медали «Золотая Звезда».

В состав экспозиции входит электровоз и пассажирский салон-вагон для первых лиц государства. Силами коллектива тульских железнодорожников электровоз переоборудован и приспособлен для приёма туристов, которые могут увидеть здесь не только кабины машинистов и машинное отделение, но и прослушать лекцию о героической обороне города, о праздничных торжествах по случаю присвоения городу звания Героя, посмотреть документальный фильм о визите генерального секретаря ЦК КПСС. Бронированный салон-вагон является подлинным историческим объектом, в котором сохранились все предметы интерьера того времени.