В Туле устанавливают ледяные скульптуры

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-06T11:59:05+03:00

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Теперь в течение праздников туляки и гости города смогут сфотографироваться с ледяными скульптурами, которые появились на ул. Металлистов и вдоль кремлевской стены.

Скульптуры ваяла команда ледорубов. Создание фигур из огромных ледяных блоков является сложной формой искусства. В действительности, это гораздо более трудоёмкий кропотливый процесс, чем создание фигур из дерева или мрамора.

Полюбоваться и сфотографироваться с ледяными скульптурами можно будет джо конца новогодних праздников.

фото Алексея Фокина

фото Алексея Фокина

Смотри, как идет работа по созданию скульптур, в нашем фоторопортаже.