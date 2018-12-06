6 Дек. 11:02 2018-12-10T12:16:56+03:00

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Управление Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям провело проверку в гипермаркете ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

В ходе проверки магазина, расположенного по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 211, к. 1, была обнаружена «просрочка». В низкотемпературной витрине торгового зала находился язык телячий замороженный «Мираторг розовая телятина» (3 упаковки общим весом 1,7 кг) срок годности которого, согласно маркировке, истёк задолго до его обнаружения и составил 51 день.

Кроме того, в витринах супермаркета лежала рыбная продукция, не имеющая идентификационных признаков (этикетка, маркировка) весом 7,4 кг, а также сердце говяжье (1,6 кг) с нарушенной индивидуальной упаковкой. Вся подозрительная продукция была изъята из оборота.

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» было оштрафовано на сумму 300 000 рублей. Не согласившись с наказанием, юридическое лицо обратилось в суд с заявлением о его отмене. Однако 4 декабря Московский Арбитражный суд встал на сторону Управления. Постановление было оставлено в силе в полном объеме.