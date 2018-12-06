В Новомосковске задержали местного жителя с пакетом наркотиков

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-06T10:54:08+03:00

Полицейские получили информацию, что 36-летний безработный местный житель в ночное время может распространять наркотические и психотропные вещества. При проведении дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.

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Полицейские задержали мужчину на одной из улиц города. В присутствии понятых у него изъяли свёртки с белым порошком. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре исследование подтвердило, что в свёртках было 93,9 грамма амфетамина и 2,3 грамма наркотического средства МДМА.

По предварительным данным, мужчина планировал распространить наркотики с помощью «закладок». В этот момент его и задержали полицейские. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовного дело. Сотрудники полиции изучают все детали противоправной деятельности мужчины и его причастность к сбыту наркотиков вместе с возможными подельниками.