2018-12-06T10:27:49+03:00
Происшествия

В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП

Анна ЖУКОВА
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Смертельное ДТП произошло 5 декабря в 9:10 на 13-м километре трассы «Чекалин-Суворов-Ханино», в Суворовском районе.

19-летняя девушка, управляя автомобилем «Ваз 217010», не имея права управления, выехала на полосу встречного движения и влетела в «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Хендай» с различными травмами госпитализирован.

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