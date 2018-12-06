2018-12-07T10:25:38+03:00
Происшествия

В Туле в утреннем ДТП пострадала беременная женщина

Анна ЖУКОВА
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Как сообщает наш корреспондент, 6 декабря около 8:00 утра на перекрёстке ул. Рязанской и Городского переулка произошло ДТП. Дорогу не поделили «Nissan Juke» и «ВАЗ 2108».

Прибывшие на место происшествия спасатели и медики оказали помощь пострадавшей — беременной женщине, ехавшей в «восьмёрке». Она была госпитализирована в больницу. Вторая пострадавшая девушка — водитель «ВАЗа» - от госпитализации отказалась.

Подробности уточняются.

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