В Туле в утреннем ДТП пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-06T10:04:54+03:00

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Как сообщает наш корреспондент, 6 декабря около 8:00 утра на перекрёстке ул. Рязанской и Городского переулка произошло ДТП. Дорогу не поделили «Nissan Juke» и «ВАЗ 2108».

Прибывшие на место происшествия спасатели и медики оказали помощь пострадавшей — беременной женщине, ехавшей в «восьмёрке». Она была госпитализирована ва больницу. Вторая пострадавшая девушка — водитель «ВАЗа» - от госпитализации отказалась.

Подробности уточняются.