В селе Обидимо завершается строительство водопровода

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-06T09:53:26+03:00

В Туле прошло совещание, на котором руководство Зареченского округа и инициативная группа жителей с. Обидимо обсудили вопросы подключения домов к водопроводу.

Изменить размер текста: A A

В настоящее время строительство водопровода в селе Обидимо подходит к завершению. В рамках программы «Народный бюджет-2018» выполнены работы по укладке 5,8 км водопроводных труб стоимостью порядка 8 млн рублей. На данный момент осталось проложить 350 метров трубопровода по ул. Колхозной.

Кроме того, с 1 августа текущего года заключён контракт с ООО «Бурводстрой» на устройство 45 водопроводных колодцев и установку 22 пожарных гидрантов. Стоимость работ составляет около 5 млн рублей. Осталось установить 9 колодцев.

Также осуществляется установка 55 водопроводных колодцев и прокладка 411 метров водопровода, стоимостью 4,2 млн рублей. Осталось установить 6 колодцев по ул. Колхозной.

Строительство водопровода позволит обеспечить централизованным водоснабжением 95 домовладений. Жители уже начали разрабатывать индивидуальные проекты по подключению к водопроводу. На сегодня разработан 41 проект.