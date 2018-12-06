2018-12-06T09:38:07+03:00
Общество

Как в Туле вызвать новогоднее «Туристическое такси»?

Анна ЖУКОВА
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Туристическое такси начнёт свою работу 7 декабря. Туляки и гости города смогут вызвать машину по телефону: 71-71-71.

В ходе осмотра праздничного оформления города губернатор Алексей Дюмин пообщался с одним из водителей проекта «Туристическое такси». Все 20 водителей прошли краткий курс обучения основам экскурсионной деятельности.

Губернатор первым воспользовался услугами «Туристического такси». После поездки он отметил, что узнал много нового об истории и достопримечательностях Тулы.

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