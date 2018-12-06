2018-12-06T09:37:51+03:00
Происшествия

В Туле судебный пристав попалась на взятке в 90 тысяч рублей

Решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Следственным отделом по Привокзальному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия» в отношении 35-летней судебного пристава-исполнителя.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по г. Туле во взаимодействии с работниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по Тульской области.

По версии следствия, женщина задолжала более 350 000 рублей. Сведения были внесены в банк данных исполнительных производств отдела судебных приставов Привокзального района г. Тулы.

С 8 ноября по 14 ноября супруг женщины через посредника передал судебному-приставу исполнителю 90 000 рублей. За эти деньги пристав должна была внести в банк данных исполнительных производств сведения об отсутствии у женщины налоговой задолженности и не принимать меры по взысканию с нее денег. Подозреваемая получила от посредника указанные денежные средства.

Сейчас по уголовному делу следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Также проведены обыски по месту жительства подозреваемой, взяткодателя и посредника, чтобы изъять предметы и документы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.

Решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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