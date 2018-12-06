2018-12-06T09:29:22+03:00
Общество

Алексей Дюмин проверил, как идёт оформление Тулы к Новому году

5 декабря Алексей Дюмин и Евгений Авилов проверили, как идёт украшение Новогодней столицы России.
Анна ЖУКОВА
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Евгений Авилов сообщил губернатору, что основные работы были завершены к 1 декабря. Разработчик дизайн-оформления – Объединенная Энергетическая Компания из Москвы. Световыми композициями были украшены общественные пространства, улицы, парки и скверы.

Глава региона проинспектировал новогоднее оформление Казанской набережной. В праздничные дни она станет одной из площадок для проведения мероприятий в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России». Для самых маленьких здесь бесплатно работает современная детская карусель.

Губернатор пообщался с родителями и детьми, которые поблагодарили Алексея Дюмина и руководство Тулы за красочное оформление города.

Алексей Дюмин отметил, что исторический центр города заметно преобразился. При этом необходимо обратить внимание на удаленные районы Большой Тулы, которые также нуждаются в благоустройстве, ремонте дорог и тротуаров. Некоторые работы уже запланированы на будущий год.

Рассказывая об оформлении улицы Металлистов, Евгений Авилов сообщил, что здесь установили светящиеся канделябры, а поскольку наступающий год объявлен Годом театра, здесь смонтировали 12 стилизованных театральных арок.

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