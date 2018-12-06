2018-12-06T09:19:54+03:00
Общество

В тульском Заречье залили 8 катков

Анна ЖУКОВА
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На территории Зареченского округа залили 3 катка и 4 хоккейные коробки. Они расположены по следующим адресам:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14-20 (ледовый стадион «Заречье»);

- каток по адресу: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;

- каток по адресу: пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2а;

- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 21б;

- хоккейная коробка по адресу: с. Хрущево, ул. Прудная;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рождественский, ул. Федорова, 9а.

Всего же во всех территориальных округах Тулы будет залито 27 катков.

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