2018-12-06T09:03:35+03:00
Происшествия

В Тульской области пожарные из огня спасли человека

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 декабря в Узловой на ул. Горького загорелось бесхозное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:19.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия внутри строения горел мусор и старая мебель. Есть пострадавшие. Звено газодымозащитной службы спасло человека. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

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