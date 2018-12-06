В Туле на ул. Пробной сгорели кровля и терраса дома
В результате происшествия никто не пострадал
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6 декабря в Туле на ул. Пробной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:56.
На место происшествия сразу выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 2 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Обгорела кровля, терраса выгорела внутри по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.