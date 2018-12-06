В Тульской области шесть пожарных тушили горящий сарай

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-06T08:28:18+03:00

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6 декабря в д. Холтобино Новомосковского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:46.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии в 04:07, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.