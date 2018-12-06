В Тульской области сгорела квартира
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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6 декабря в г. Волово на ул. Зеленый бульвар загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:59.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако в квартире выгорела комната. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.