2018-12-06T08:13:43+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела квартира

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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6 декабря в г. Волово на ул. Зеленый бульвар загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:59.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако в квартире выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

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