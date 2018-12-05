5 Дек. 16:35 2018-12-05T16:35:05+03:00

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В частном секторе Пролетарского округа Тулы газифицированы первые объекты. Работы проводились в рамках муниципальной программы. Она предполагает газификацию частного сектора по ул. Пролетарская набережная, Пробная, К. Маркса, Чапаева, Плеханова, Тулицкий проезд, Ложевая, Гармонная, Осташева, в Пролетарском районе г. Тулы, в т. ч. ПИР.

5 декабря голубое топливо пришло в дом №110 по улице Пробной, где проживает многодетная семья. Все будет газифицировано 475 домовладений.