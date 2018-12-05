СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-05T15:19:23+03:00

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Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

39-летнего мужчину обвиняют в краже. Вечером он находился у ТЦ «Металлург». В это время мимо проходил пьяный потерпевший, который с трудом передвигался. Обвиняемый решил помочь ему дойти до дома. А когда увидел на шее потерпевшего золотую цепочку, решил похитить ее. Он сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь и скрылся с места преступления.

Материальный ущерб причинен на общую сумму 33 650 рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия обвиняемым ущерб потерпевшему полностью возмещен путем добровольной выдачи похищенного, гражданский иск по делу не заявлен.

Уголовное дело направлено в суд.