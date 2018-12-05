2018-12-05T15:19:23+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина решил помочь пьяному прохожему до дома и сорвал с него цепочку

Уголовное дело направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

39-летнего мужчину обвиняют в краже. Вечером он находился у ТЦ «Металлург». В это время мимо проходил пьяный потерпевший, который с трудом передвигался. Обвиняемый решил помочь ему дойти до дома. А когда увидел на шее потерпевшего золотую цепочку, решил похитить ее. Он сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь и скрылся с места преступления.

Материальный ущерб причинен на общую сумму 33 650 рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия обвиняемым ущерб потерпевшему полностью возмещен путем добровольной выдачи похищенного, гражданский иск по делу не заявлен.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около школы в Туле нашли подозрительный портфель
Тульская УК "Астек": Запах канализации в квартирах возник из-за засоров в трубах
Мужчина и женщина пойманы на хищениях денег с банковских карт в Новомосковске
В Туле прошло возложение цветов к Вечному огню на площади Победы
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Вышедший на волю житель Тульской области пытался отправить в колонию наркотики с помощью арбалета
Новый сквер в тульском Заречье назвали Октябрьским
В дни новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкоголя
Тулячка незаконно прописала в своей квартире 39 иностранцев
На туляка завели уголовное дело за хищение фанатского шарфа
На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину
Туляки: В наших квартирах воняет канализацией!
5 декабря в Туле планируется отключение светофоров
На Скуратовской в Туле "Солярис" сбил подростка
12 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа
В Большой Туле пассажиров перевозил технически неисправный автобус
В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных
В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший
В Тульской области мужчина, который ударил ножом неприятеля, отработает 250 часов
В декабре экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле
АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот
В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры»
В Туле отметили 25-летие областной думы
Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для туляков
В Туле лже-соцработник под предлогом переписи населения обокрал пенсионера
Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов