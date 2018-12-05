Мужчина и женщина пойманы на хищениях денег с банковских карт в Новомосковске
Возбуждены уголовные дела
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В течение суток полицейскими в городе Новомосковске Тульской области были раскрыты две кражи с банковских карт.
В обоих случаях злоумышленники пользовались бесконтактной оплатой и списывали деньги со счетов потерпевших, потерявших свои карты и не заблокировавших их.
34-летней местной жительнице был нанесен ущерб в 7 тысяч рублей, а 40-летней женщине – в размере 4 тысяч рублей.
В качестве подозреваемых в содеянном были пойманы 32-летний бехработный житель Новомосковска и 42-летняя безработная жительница села Спасское. Друг с другом они не знакомы.
Подозреваемые признались в содеянном.
Возбуждены уголовные дела.