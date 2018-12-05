В Туле прошло возложение цветов к Вечному огню на площади Победы
Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания
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5 декабря 2018 года, к Вечному огню у памятника «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году» на площади Победы, возложили цветы, в знак 77-й годовщины обороны города-героя Тулы.
Вместе с ветеранами, суворовцами, кадетами и туляками цветы возложил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания.
Затем по площади Победы прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии.