2018-12-05T13:18:41+03:00
Общество

В Туле прошло возложение цветов к Вечному огню на площади Победы

Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания
Виктория ЯКУШИНА
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5 декабря 2018 года, к Вечному огню у памятника «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году» на площади Победы, возложили цветы, в знак 77-й годовщины обороны города-героя Тулы.

Вместе с ветеранами, суворовцами, кадетами и туляками цветы возложил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания.

Затем по площади Победы прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии.

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