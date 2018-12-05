Вышедший на волю житель Тульской области пытался отправить в колонию наркотики с помощью арбалета
Вероятно, у мужчины не получится надолго задержаться на свободе
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Полицейские совместно с сотрудниками УФСИН в Щекинском районе задержали подозреваемого в накропреступлении.
Как выяснилось, мужчина, накануне освободившийся из колонии, пытался перебросить на территорию своего бывшего места обитания наркотические вещества. Для удобства он использовал арбалет - пытался выстрелить полимерным свертком в сторону территории колонии.
Экспертиза показала, что в свертке хранилось 3,78 грамма метадона.
30-летний безработный ранее судимый житель Новомосковска задержан.
В полиции возбуждено уголовное дело. Вероятно, у мужчины не получится надолго задержаться на свободе.