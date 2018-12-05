2018-12-05T11:41:58+03:00
Общество

В дни новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкоголя

Об этом сообщает администрация города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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7 декабря 2018года, 31 декабря 2018 года – 1 января 2019 года, 7 января 2019 года на площади Ленина состоятся массовые мероприятия проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Время проведения мероприятий:

- 7 декабря 2018 года с 16.00 до 21.00;

- 31 декабря 2018 года с 22.00 до 04.00 1 января 2019 года;

- 7 января 2019 года с 18.00 до 21.00.

В связи с этим, розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения будет запрещена:

- 7 декабря 2018 года в течение всего дня;

- 31 декабря 2018 года с 19.00 до 22.00;

- 7 января 2019 года с 15.00 до 22.00.

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