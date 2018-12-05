Тулячка незаконно прописала в своей квартире 39 иностранцев

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-05T11:26:10+03:00

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Участковые уполномоченные полиции в поселке Ленинский обнаружили очередной факт нарушения миграционного закона.

Как выяснилось, 37-летняя безработная местная жительница зарегистрировала в своей квартире 39 иностранных граждан из различных государств.

При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания, чем и нарушила закон.

Сейчас в отделе полиции «Ленинский» выясняют все детали произошедшего.