Тулячка незаконно прописала в своей квартире 39 иностранцев
Полицейские выясняют все детали произошедшего
Изменить размер текста:
Участковые уполномоченные полиции в поселке Ленинский обнаружили очередной факт нарушения миграционного закона.
Как выяснилось, 37-летняя безработная местная жительница зарегистрировала в своей квартире 39 иностранных граждан из различных государств.
При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания, чем и нарушила закон.
Сейчас в отделе полиции «Ленинский» выясняют все детали произошедшего.