На туляка завели уголовное дело за хищение фанатского шарфа
Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в совершении грабежа.
Как выяснилось, мужчина покусился на шарф болельщика с символикой ПФК "Арсенал". Он захотел прибрать его к рукам, чтобы сходить в нем на стадион.
По информации правоохранителей, грабеж произошел в ходе пьянки похитителя с незнакомым мужчиной в одном из городских баров.
Злоумышленник забрал оставленный без присмотра шарф и сбежал, а потерпевший сразу же обратился в полицию.
Стражи порядка выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 29-летний мужчина признался полицейским в содеянном. Похищенный атрибут у него изъяли.
В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело.