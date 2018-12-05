2018-12-05T11:16:05+03:00
Происшествия

На туляка завели уголовное дело за хищение фанатского шарфа

Мужчина хотел сходить в нем на стадион
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Как выяснилось, мужчина покусился на шарф болельщика с символикой ПФК "Арсенал". Он захотел прибрать его к рукам, чтобы сходить в нем на стадион.

По информации правоохранителей, грабеж произошел в ходе пьянки похитителя с незнакомым мужчиной в одном из городских баров.

Злоумышленник забрал оставленный без присмотра шарф и сбежал, а потерпевший сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 29-летний мужчина признался полицейским в содеянном. Похищенный атрибут у него изъяли.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала