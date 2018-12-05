На туляка завели уголовное дело за хищение фанатского шарфа

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-05T11:16:05+03:00

Мужчина хотел сходить в нем на стадион

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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Как выяснилось, мужчина покусился на шарф болельщика с символикой ПФК "Арсенал". Он захотел прибрать его к рукам, чтобы сходить в нем на стадион.

По информации правоохранителей, грабеж произошел в ходе пьянки похитителя с незнакомым мужчиной в одном из городских баров.

Злоумышленник забрал оставленный без присмотра шарф и сбежал, а потерпевший сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 29-летний мужчина признался полицейским в содеянном. Похищенный атрибут у него изъяли.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело.