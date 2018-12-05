На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину
В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадал
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4 декабря 2018 года, в 19:50 на 224-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района, Тульской области произошло ДТП.
57-летний мужчина на автомобиле «Таврия Нова» наехал на пешехода - 32-летнего мужчину. Он шел по проезжей части дороги, вне пешеходного перехода, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами был госпитализирован.