2018-12-05T11:00:39+03:00
Происшествия

На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину

В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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4 декабря 2018 года, в 19:50 на 224-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района, Тульской области произошло ДТП.

57-летний мужчина на автомобиле «Таврия Нова» наехал на пешехода - 32-летнего мужчину. Он шел по проезжей части дороги, вне пешеходного перехода, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами был госпитализирован.

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