5 декабря в Туле планируется отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
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5 декабря 2018 года, с 12:00 до 14:00 в Туле возможно временное отключение светофорных объектов на пересечении улиц Советской и Дзержинского.
Отключение светофорных объектов связано с необходимостью проведения ремонтных работ (замена светофорных объектов) специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.