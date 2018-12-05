2018-12-05T10:14:48+03:00
Общество

5 декабря в Туле планируется отключение светофоров

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
Виктория ЯКУШИНА
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5 декабря 2018 года, с 12:00 до 14:00 в Туле возможно временное отключение светофорных объектов на пересечении улиц Советской и Дзержинского.

Отключение светофорных объектов связано с необходимостью проведения ремонтных работ (замена светофорных объектов) специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

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