12 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-05T09:55:03+03:00

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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2, площадь перед ДК «Косогорец».

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.