2018-12-05T09:55:03+03:00
Общество

12 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2, площадь перед ДК «Косогорец».

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину
Туляки: В наших квартирах воняет канализацией!
5 декабря в Туле планируется отключение светофоров
На Скуратовской в Туле "Солярис" сбил подростка
В Большой Туле пассажиров перевозил технически неисправный автобус
В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных
В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший
В Тульской области мужчина, который ударил ножом неприятеля, отработает 250 часов
В декабре экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле
АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот
В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры»
В Туле отметили 25-летие областной думы
Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для туляков
В Туле лже-соцработник под предлогом переписи населения обокрал пенсионера
Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов