СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-05T08:56:48+03:00

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение профилактических рейдов по выявлению и пресечению фактов нарушений ПДД при осуществлении пассажирских перевозок

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В Большой Туле пассажиров перевозил технически неисправный автобус. При несении службы экипаж ДПС остановил его на улице Гагарина в поселке Ленинский. При проверке технического состояния транспортного средства была выявлена неисправность ручной тормозной системы автобуса.

За выявленное нарушение автобус сняли с маршрута, водителя привлекли к административной ответственности. Так же рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица.