В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных

5 Дек. 08:24 2018-12-05T08:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

4 декабря в п. Михалково на ул. Ярославского загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 15:47.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 16 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом выгорел внутри по всей площади, в кровле образовался прогар. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.