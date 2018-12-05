В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 декабря в п. Михалково на ул. Ярославского загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 15:47.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 16 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Дом выгорел внутри по всей площади, в кровле образовался прогар. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.