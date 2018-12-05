В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-05T08:05:53+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь

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4 декабря на дороге "Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес" столкнулись "Мерседес" и "Сузуки Гранд Витара". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 22:59.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.