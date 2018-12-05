2018-12-05T08:05:53+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

4 декабря на дороге "Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес" столкнулись "Мерседес" и "Сузуки Гранд Витара". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 22:59.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину
Туляки: В наших квартирах воняет канализацией!
5 декабря в Туле планируется отключение светофоров
На Скуратовской в Туле "Солярис" сбил подростка
12 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа
В Большой Туле пассажиров перевозил технически неисправный автобус
В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных
В Тульской области мужчина, который ударил ножом неприятеля, отработает 250 часов
В декабре экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле
АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот
В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры»
В Туле отметили 25-летие областной думы
Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для туляков
В Туле лже-соцработник под предлогом переписи населения обокрал пенсионера
Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов