В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 декабря на дороге "Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес" столкнулись "Мерседес" и "Сузуки Гранд Витара". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 22:59.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.