2018-12-04T17:00:31+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина, который ударил ножом неприятеля, отработает 250 часов

Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал 50-летнего жителя г. Венев в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Вечером будучи пьяный мужчина находился в гостях у жителя районного центра. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, осужденный, держа в руке нож ударил два раза в левую руку неприятеля.

Суд назначил ему 250 часов обязательных работ, сообщает прокуратура области.

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