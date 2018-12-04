4 Дек. 16:10 2018-12-04T16:22:37+03:00

Экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле

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В декабре экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле. 8, 15, 22, 23, 29 и 30 декабря экскурсионный автобус будет отправляться от музея «Тульские самовары» в 13:00 и 16:00.

Во время обзорной экскурсии туляки смогут ознакомиться с историей и праздничными традициями Тулы, увидеть архитектурные памятники и новогоднее украшение города.

Обратный путь будет пролегать вокруг одного из крупнейших парков Европы – Центрального парка имени П.П. Белоусова.

Количество мест в автобусе: 24, цена билета: 200 р.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27), а так же в автобусе перед посадкой при наличии свободных мест.

Телефон для справок: +7(4872) 70-40-58, e-mail: burlakov@tiam-tula.ru