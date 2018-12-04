2018-12-04T15:46:59+03:00
Звезды

В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка»

По словам организаторов, зрители увидят старую сказку на новый лад
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В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка». Представления будут проходить с 15 декабря в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля с интермедией у елки и тульскими сказочными персонажами.

В Гостиной Деда Мороза поселилась вся снежная семья Мороза Ивановича – много у них с Бабушкой Зимой внучат-снеженят. А самая младшенькая - непослушная Снежаночка - решила устроить Новому Году перезагрузку.

По словам организаторов, это будет старая сказка на новый лад с необычными персонажами, а также давно знакомыми и любимыми героями в неожиданных образах. Спектакль будет наполнен вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами.

Больше о праздновании в Туле — здесь.

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