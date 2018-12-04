2018-12-04T15:50:12+03:00
Общество

Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры»

Уроки пройдут для учеников всех классов до 9 декабря
Мария ВЛАСОВА
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Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры». 4 декабря одной из ее площадок стал лицей № 2 имени Б.А. Слободского.

«Урок Цифры» представляет собой цикл необычных занятий по этому предмету. Каждое занятие будет посвящено отдельной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в Интернете, основы программирования и т.д.

Урок состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части учитель задает вопросы классу, затем школьники смотрят видеолекцию и должны найти в ней ответы. Видео записано сотрудниками IT-компаний. Практическая часть проводится на онлайн-тренажере в игровой форме. Дети как бы оказываются в подводном мире, где им предстоит помочь ученым восстановить работу исследовательской лаборатории после землетрясения, программируя действия робота и прописывая код для каждого его шага на пути к цели.

По итогам «Урока Цифры» школьники могут получить сертификат участника.

Такие уроки пройдут для учеников всех классов до 9 декабря.

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