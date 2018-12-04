4 Дек. 13:24 2018-12-04T16:44:10+03:00

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В Туле отметили 25-летие областной Думы. 4 декабря торжественное мероприятие прошло в филармонии. К присутствующим обратился губернатор Тульской области. Алексей Дюмин отметил, что за годы работы Тульской областной Думы было принято более 2500 законов.

- Законодательство обязано успевать за запросами общества, но делать это аккуратно и взвешенно. Главная общая задача оправдать доверие людей и повышать качество из жизни. В 2019 году состоятся выборы в думу 7 созыва и надеюсь в обновленном составе мы продолжим конструктивную работу, - подчеркнул глава региона.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов награжден орденом Александра Невского. Людмила Котик - медалью "За милосердие".

25-летие ТОД

- 25 лет большой срок. Сейчас мы можем сказать, что Дума состоялась. Мы всегда в контакте с людьми, нам есть чем гордиться. Благодарю сотрудников аппарата и коллег из разных областей. Мы всегда действуем вместе, в интересах родины, - сказал Сергей Харитонов.