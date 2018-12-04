2018-12-04T13:14:05+03:00
Звезды

Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для туляков

Занятие провели ректор института, народный артист РФ Евгений Князев; доцент кафедры сценической речи Ольга Комарова; старший преподаватель кафедры «Мастерство актера», режиссер, актриса, Елена Одинцова
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для ребят из Центра одаренных детей и школ искусств. Занятия прошли 3 декабря на малой сцене Тульского академического театра драмы.

В этом году в преддверии Года театра в Центре одаренных детей «Мастерская талантов» открыто новое направление «Театральное искусство». Юные туляки занимаются на площадке театра драмы. Это первая в регионе детская театральная студия при профессиональном театре.

- Мы хотим активизировать развитие детского театра. В частности, уже в этом году Тульский драмтеатр поставит пьесу с участием воспитанников Центра, - заявила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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