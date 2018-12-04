В Туле лже-соцработник под предлогом переписи населения обокрал пенсионера

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-04T12:01:16+03:00

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В Туле неизвестный под видом представителя соцслужбы обокрал пенсионера. Злоумышленник зашел в квартиру к 84-летнему туляку под предлогом переписи населения.

Во время беседы злоумышленник выяснил, где хозяин квартиры хранит свои сбережения. Воспользовавшись тем, что престарелый мужчина отвлекся, лже-соцработник похитил 230 тысяч рублей и ушел.

Пенсионер обнаружив, что стал жертвой кражи, обратился в полицию. Сейчас полицейские выясняют детали и обстоятельства происшествия, устанавливают местонахождение и личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».