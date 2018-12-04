2018-12-04T11:10:36+03:00
Общество

Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов. 3 декабря в рамках проекта «Туристическое такси» таксистам вручили сертификаты о прохождении экспресс-курса «Основы экскурсионной деятельности в Тульской области».

Теперь при его заказе гости и жители Тулы смогут получить трансфер в нужную точку и экскурсию по пути следования. Запуск туристического такси приурочен к проекту «Тула – новогодняя столица России».

Чтобы принять участие в проекте, таксисты прошли специальный курс. В него входили теоретические занятия-лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с гостями региона, а также практика с гидом по городу на автобусе. Итогом обучения стали экзамены в форме письменного тестирования и устного собеседования. 20 водителей из ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси успешно прошли обучение.

Заказать туристическое такси можно будет уже с 7 декабря по телефону: 71-71-71. Узнать автомобили «Туристического такси» можно будет по яркому новогоднему оформлению и наклейке на лобовом стекле «Участник проекта «Тула – новогодняя столица России».

По ценовой политике такое такси ничем не будет отличаться от обычного. Экскурсия – это подарок пассажирам к Новому году, сообщает правительство Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала