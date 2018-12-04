2018-12-04T11:10:36+03:00
Общество

Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов

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Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов. 3 декабря в рамках проекта «Туристическое такси» таксистам вручили сертификаты о прохождении экспресс-курса «Основы экскурсионной деятельности в Тульской области».

Теперь при его заказе гости и жители Тулы смогут получить трансфер в нужную точку и экскурсию по пути следования. Запуск туристического такси приурочен к проекту «Тула – новогодняя столица России».

Чтобы принять участие в проекте, таксисты прошли специальный курс. В него входили теоретические занятия-лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с гостями региона, а также практика с гидом по городу на автобусе. Итогом обучения стали экзамены в форме письменного тестирования и устного собеседования. 20 водителей из ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси успешно прошли обучение.

Заказать туристическое такси можно будет уже с 7 декабря по телефону: 71-71-71. Узнать автомобили «Туристического такси» можно будет по яркому новогоднему оформлению и наклейке на лобовом стекле «Участник проекта «Тула – новогодняя столица России».

По ценовой политике такое такси ничем не будет отличаться от обычного. Экскурсия – это подарок пассажирам к Новому году, сообщает правительство Тульской области.

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