В Тульской области полицейские задержали дачного вора, совершившего около 10 краж
Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности
Фото: Алексей ФОКИН
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В Ясногорском районе полицейские задержали дачного вора, совершившего почти десяток краж. Мужчина похищал имущество из дач вблизи деревень Руднево и Бараново.
Предположительно, во всех случаях злоумышленник разбивал оконные стекла, после чего проникал внутрь помещений и забирал оставленные там вещи для дальнейшей перепродажи.
50-летний ранее судимый местный житель признался в кражах. Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности и устанавливают количество совершенных задержанным преступных деяний.