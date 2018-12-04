В Тульской области полицейские задержали дачного вора, совершившего около 10 краж

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-04T10:37:28+03:00

Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности

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В Ясногорском районе полицейские задержали дачного вора, совершившего почти десяток краж. Мужчина похищал имущество из дач вблизи деревень Руднево и Бараново.

Предположительно, во всех случаях злоумышленник разбивал оконные стекла, после чего проникал внутрь помещений и забирал оставленные там вещи для дальнейшей перепродажи.

50-летний ранее судимый местный житель признался в кражах. Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности и устанавливают количество совершенных задержанным преступных деяний.