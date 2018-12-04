В Тульской области женщина украла мобильник у собутыльника

4 Дек. 10:30 2018-12-04T10:38:13+03:00

Попытки мужчины вернуть телефон не увенчались успехом, и он обратился в полицию

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В Белеве женщина украла мобильник у собутыльника. 33-летняя ранее судимая местная жительница решилась на грабеж ночью в ходе пьяной вечеринки. Попытки мужчины вернуть свой телефон не увенчались успехом, и он обратился в полицию

Правоохранители доставили подозреваемую в подразделение органов внутренних дел для разбирательства. Женщина призналась в преступлении. У нее обнаружен и изъят телефон. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».