На трассе в Тульской области столкнулись «Лада Приора» и «Дэу Матиз»
В аварии пострадали мужчина и семилетний мальчик
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 декабря в 20.10 на 155 км трассы М-2 «Крым» в районе Алексина произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора», по предварительным данным, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Матиз», за рулем которого находился 40-летний мужчина.
В результате ДТП водителю автомобиля «Дэу Матиз» и его пассажиру, семилетнему мальчику оказана медицинская помощь. Они отпущены домой. На момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве.