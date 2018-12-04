2018-12-04T10:11:20+03:00
Происшествия

В Тулькой области водитель «Лады Приоры» снесла дорожное ограждение

Женщина, по предварительной информации, не справилась с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 декабря в 1.00 на 21 км дороги «Быковка-Богородицк» Киреевского района 45-летняя женщина на автомобиле «Лада Приора», по предварительной информации, не справилась с управлением.

Она выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего въехала в дорожное ограждение.

В результате ДТП пассажиру автомобиля «Лада Приора», 42-летнему мужчине была оказана медицинская помощь. После этого его отпустили домой.

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