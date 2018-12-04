2018-12-04T10:05:35+03:00
Общество

Алексей Дюмин: 2019 год должен стать переломным в работе общественного транспорта

Новую модели перевозок планируется ввести с января 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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2019 год должен стать переломным в работе общественного транспорта. Об этом 3 декабря заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На еженедельном оперативном совещании глава региона обратил внимание на ряд проблемных вопросов, по которым фиксируются системные сбои в Туле, а также в ряде других муниципалитетов. Одна из наиболее острых тем – работа общественного транспорта.

По словам главы администрации Евгения Авилова, транспорт подключили к мониторинговой системе регионального навигационно-информационного центра. Это позволяет следить за его количеством на маршруте, особенно в часы пик.

Сейчас организуют безопасную транспортную инфраструктуру. Идет обследование пассажиропотоков, его результаты лягут в основу новой модели перевозок, которую планируется ввести с января 2020 года.

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