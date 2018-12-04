2018-12-04T09:48:09+03:00
Звезды

Более 370 юных туляков посетят Главную елку страны в Государственном Кремлевском Дворце

От Тульской области в Москву поедут три детские делегации
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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372 тульских школьника посетят Главную елку страны в Государственном Кремлевском Дворце. От Тульской области в Москву поедут 3 детские делегации. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

6 декабря состоится традиционная общероссийская новогодняя елка для школьников – отличников, победителей конкурсов и олимпиад, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из социально незащищенных семей. Ее посетят юные жители региона в возрасте от 8 до 13 лет.

В этот же день в Москву отправится вторая делегация. Поездкой награждены талантливые дети, являющиеся воспитанниками учреждений дополнительного образования, культуры, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Третья делегация формируется в рамках акции «Из новогодней столицы в столицу России». В ее составе дети, которые достигли больших результатов в учебе, спорте и творчестве.

Эти ребята примут участие в ярком новогоднем празднике в Государственном Кремлевском Дворце и поучаствуют в игровых программах, новогоднем хороводе, увидят сказочное театральное представление и получат сладкие подарки.

Также воспитанники одного из детских социально-реабилитационных центров с 24 по 26 декабря примут участие в Новогодней елке Министерства просвещения РФ в Москве.

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