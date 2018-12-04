2018-12-04T09:29:37+03:00
Общество

7 декабря на площади Ленина в Туле выступят звезды фигурного катания

3 декабря на еженедельном оперативном совещании обсудили готовность областного центра к открытию проекта «Тула – новогодняя столица России»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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7 декабря на площади Ленина в Туле выступят звезды фигурного катания. В этот же день откроется Губернский каток.

На церемонию открытия проекта «Тула – новогодняя столица России» приглашены Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Об это говорили 3 декабря на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову продумать и детально проработать вопросы удобства зрителей, которые придут 7 декабря на площадь Ленина.

Готовность города к открытию проекта «Тула – новогодняя столица России» губернатор пообещал в ближайшее время проверить лично.

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